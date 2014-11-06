Артиллерийская группа боевиков и военных РФ прибыла в Донецк – Тымчук
В Донецк прибыла артиллерийская группа российско-террористических войск.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Зафиксировано прибытие в Киевский район г. Донецка артиллерийской группы российско-террористических войск», - написал он.
Читайте такжеФСБ РФ открыла подразделение на Донбассе и работает над созданием "спецслужб Новороссии"По данным «ИС», в составе артгруппы до 12 единиц 122-мм гаубиц Д-30 и 152-мм гаубиц «Мста-Б». Орудийные расчеты укомплектованы российскими специалистами. На марше к месту назначения артгруппа прикрывалась подразделением местных боевиков.
Напомним, по данным пресс-центра АТО, ночью боевики 15 раз обстрелялиукраинские позиции в различных районах на востоке Украины.