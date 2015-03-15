"Гумконвой" из России пересек границу с Украиной

Внеочередная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" якобы для проведения посевной кампании на Донбассе пересекла границу.

Об этом ТАСС сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Олег Воронов.

Перед границей колонна разделилась на две части. Одна из них следует в сторону Донецка, другая - в Луганск.

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