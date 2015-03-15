"Гумконвой" из России пересек границу с Украиной
09:11, 15 марта 2015Война
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Две колонны автомобилей следуют в сторону Донецка и в Луганск.
REUTERS
Внеочередная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" якобы для проведения посевной кампании на Донбассе пересекла границу.
Об этом ТАСС сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Олег Воронов.
Перед границей колонна разделилась на две части. Одна из них следует в сторону Донецка, другая - в Луганск.
Читайте такжеПограничники заявляют, что "гумконвой" РФ привез горючее и рекламные баннеры"На двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в "установленном порядке" завершилось таможенное оформление грузов. Все автомобили пересекли границу. Часть из них следует в Донецк, часть - Луганск", - сказал Воронов.
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