"Гумконвой" из России пересек границу с Украиной

09:11, 15 марта 2015
Война
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Две колонны автомобилей следуют в сторону Донецка и в Луганск. 

REUTERS

Внеочередная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" якобы для проведения посевной кампании на Донбассе пересекла границу.

Об этом ТАСС сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Олег Воронов.

Перед границей колонна разделилась на две части. Одна из них следует в сторону Донецка, другая - в Луганск. 

Читайте такжеПограничники заявляют, что "гумконвой" РФ привез горючее и рекламные баннеры"На двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в "установленном порядке" завершилось таможенное оформление грузов. Все автомобили пересекли границу. Часть из них следует в Донецк, часть - Луганск", - сказал Воронов.

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