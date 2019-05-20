Оккупанты вчера били на всех направлениях, силы ООС "адекватно ответили" на каждый обстрел – штаб

По данным разведки Объединенных сил, 19 мая одного оккупанта уничтожили, еще один – ранен.

19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Троицкое; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык; дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Золотое-4; из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Новгородское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один – ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле села Старогнатовка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери оккупантов уточняются.