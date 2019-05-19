Появилось видео уничтожения российской 122-мм гаубицы на Донбассе

Российская 122-мм гаубица обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения.

Полк "Азов" уничтожил российскую 122-мм гаубицу, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения.

Соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова".

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«Российская гаубица запрещенного калибра 122 мм, которые нельзя применять в 30 километровой зоне от фронта, произвела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию, но "азовцы" быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный ответный удар! Теперь Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне!» - прокомментировал видео на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.