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Появилось видео уничтожения российской 122-мм гаубицы на Донбассе

16:05, 19 мая 2019
Война
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"Азовцы" быстро направили беспилотник и нанесли точный ответный удар  / скриншот

Соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова".

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 «Российская гаубица запрещенного калибра 122 мм, которые нельзя применять в 30 километровой зоне от фронта, произвела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию, но "азовцы" быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный ответный удар! Теперь Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне!» - прокомментировал видео на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Теги: #гаубицы#война на Донбассе