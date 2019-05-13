Паспорт РФ для жителей оккупированного Донбасса действителен только на территории Ростовской области - разведка

Оккупационные власти в ОРЛДО выявляют недовольных паспортизацией от Путина для проведения с ними "профилактических бесед".

Российский паспорт для жителей оккупированных территорий Донбасса будет содержать примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"Среди местных жителей в ОРЛДО растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет содержать примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области», - сказал он.

По данным разведки, при этом руководство т.н. "Республиканских силовых структур" начало осуществление мер по выявлению лиц, которые выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ, для проведения с ними соответствующей профилактической работы.