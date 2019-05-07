ГПУ открыла дело о подготовке Россией детей в «ЛДНР» к боевым действиям

Отмечается, что оккупационная власть не имеет права заставлять местное население служить в армии, а привлечение детей до 15 лет к боевым действиям является военным преступлением.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство за содействие России в подготовке детей к боевым действиям на территории «ДНР» и «ЛНР».

Об этом говорится на сайте ГПУ.

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Основанием для открытия производства стал журналистский материал «Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей», который вышел на «Украинской правде» 5 мая 2019 года.

«Представители незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР» при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и «русского мира», — пишет ГПУ.

Это противоречит международному праву, в частности, Женевской конвенции и Римскому статуту. Согласно им, оккупационная власть не имеет права заставлять местное население служить в армии, а привлечение детей до 15 лет в боевых действиях является военным преступлением.

Доказательства, которые удастся собрать в деле, планируют передать в Международный уголовный суд.

Напомним, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который принимал участие в войне на Донбассе на стороне боевиков «ЛДНР», приговорили к 13 годам заключения. Решение вынес Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.