Чешскому десантнику, воевавшему за "ДНР", грозит пожизненное заключение
В Чехии завершаются судебное разбирательство по делу солдата вооруженных сил Эрика Эшту, обвиняемого в терроризме за участие в боевых действиях на стороне так называемой «ДНР» на востоке Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.
Слушание по делу чешского военного состоялось в понедельник, 29 апреля, в городе Пардубице. Суд заслушал Иво Зелинку, десантника и офицера генерального штаба армии Чехии, который и указал на Эшту.
Прокуратура утверждает, что чешский десантник в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у сепаратистов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах.
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Эшту заявил, что в Украину просто ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.
"Мы с коллегами нашли его анонимный профиль в интернете, где были фотографии, которые четко демонстрируют его пребывание в Украине. Он был на них на знаковых памятниках в полной униформе российской армии со своим личным оружием АК-74", - сказал Зелинка в суде.
Согласно материалам дела, уголовное преследование обвиняемого началось в 2016 году. В то время проводился отбор в 43-й воздушно-десантный батальон в Хрудиме, куда хотел вступать Эшту.
"В первый день процесса отбора мне сообщили, что Эшту воевал в Украине и разговаривал об этом со своими соседями по комнате во время обучения", - сказал Зелинка.
Он также сказал, что Эшту рассказывал своим соседям по комнате конкретную информацию о поездке в Украину.
"После консультаций с адвокатами я передал дело военной полиции", - продолжил Зелинка.
Отмечается, что во время отбора Эшту не удалось пройти психологическое тестирование.
«Он прошел физические испытания, но в эссе он абсолютно нереально оценил свой вклад в вооруженные силы, я не читал ничего более странного. Комиссия единогласно не приняла его», - сказал Зелинка.
В ходе расследования Зелинке и следователем было сказано ничего не сообщать подозреваемому, чтобы иметь возможность проверить всю информацию. Поэтому Эшту перевели в артиллерийский полк, где он был поваром.
По обвинению в терроризме Эшту может получить от 12 до 20 лет тюремного заключения, или даже пожизненное заключение. Приговор, вероятно, объявят 17 мая.