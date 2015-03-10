В бою возле Широкино боевики применили "Грады" - "Азов"

Об этом сообщает 0629.ua со ссылкой на пресс-службу полка "Азов", публикуя уточнения по вчерашнему штурму Широкино.

В сообщении говорится, что 9 марта в 11 часов вооруженные формирования "ДНР" вывели на свои позиции танк.

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"С целью пресечения провокации азовские танкисты открыли огонь в ответ. В результате чего обезвредили одну из огневых точек противника. Террористы включили в бой РСЗО "Град" (запрещена Минскими соглашениями). А также нанесли удары по нашему танку из ПТУРа. Технику азовцев боевикам уничтожить не удалось. Надежно сработала защитная броня. Экипаж уцелел, легкую контузию получил командир танка с позывным Туман", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь поврежденному танку пришла еще одна наша боевая машина, которая помогла отбить атаку и эвакуировать машину "Тумана" на безопасную позицию.

Пресс-служба "Азова" также сообщает, что боевые действия не прекратились с наступлением темноты.

По данным батальона, со стороны боевиков "ДНР" есть потери в живой силе и технике. Количество их уточняется.

Как сообщал УНИАН, штурм позиций АТО возле Широкино боевики начали 9 марта в 9.30.