В районе ООС получили ранения двое украинских бойцов

Оккупанты 13 раз нарушили режим тишины, пять раз применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

На Донбассе с начала суток оккупанты 13 раз нарушили режим тишины, двое бойцов Объединенных сил получили ранения.

Как сообщается в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики пять раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Вооруженные формирования РФ также вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины возле Павлополя, села Пески, Опытного, Марьинки, Чермалыка и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил вблизи Луганского, Крымского, Светлодарска.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 апреля в Объединенных силах усилили бдительность, разведку и боевую службу. Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации боевых действий.