Боевики начали штурм сил АТО в Широкино, военные удерживают позиции - штаб обороны Мариуполя

Пророссийские боевики с 9.30 штурмуют силы антитеррористической операции в Широкино Донецкой области, сообщает организация "Оборона Мариуполя" на своей странице в Facebook.

"С 9.30 противник начал штурмовые действия в отношении сил АТО, дислоцирующихся в Широкино. Столкновение идет до сих пор. По последним данным, украинские позиции удерживаются. Противником применяются минометы и стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.

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Как отметили представители организации, ситуация контролируется, для Мариуполя опасности нет.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра АТО, за ночь боевики 16 раз обстреляли позиции украинских силовиков.