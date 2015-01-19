При обстреле пригорода Мариуполя ранены 4 военных

Как сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook, с 7.00 до 16.00 в секторе "М" зафиксировано 10 обстрелов позиций сил АТО в районе следующих населенных пунктов: Орловское, Николаевка, Гнутово, Чермалык, Павлополь.

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"Обстрелы велись из минометов, артиллерии, ПТРК и АГС. Получили ранения 4 украинских военнослужащих. Вооруженные силы Украины открывают огонь в ответ, подавляя огневые точки противника", - говорится в сообщении.

Ситуация находится под полным контролем сил АТО. "Опасности для Мариуполя нет", - отмечает штаб.