На Донбассе уничтожена вражеская БМП - удар попал на видео
В сети появилось видео, на котором взлетает в воздух вражеская БМП-1 на Донбассе. Это - работа бойцов полка "Азов".
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Ролик "Азова" на своей странице в Facebook опубликовал фонд "Вернись живым". Отмечается, что с помощью беспилотника военнослужащие обнаружили машину противника.
"Именно из этой БМП оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников и гражданским объектам. Но недолго. Меткий выстрел – и вражеская техника уничтожена", - говорится в сообщении.
"Мы и дальше будем делать все, чтобы земля горела под ногами оккупантов", – говорят бойцы.
Ранее украинские снайперы на Донецком направлении провели спецоперацию, в результате которой уничтожили террориста.