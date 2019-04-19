Смертельный удар ВСУ на Донбассе попал на видео

Пользователей сети восхитила работа украинских снайперов.

Украинские снайперы на Донецком направлении провели спецоперацию, в результате которой уничтожили террориста.

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Видео ликвидации показал на своей странице в Facebook боец ООС Александр Гром. "С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, бьет далеко, точно и не дает никаких шансов. Нефиг шастать!", — написал он.

Ранее в сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР".