Смертельный удар ВСУ на Донбассе попал на видео
12:01, 19 апреля 2019Война
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Пользователей сети восхитила работа украинских снайперов.
Украинские снайперы на Донецком направлении провели спецоперацию, в результате которой уничтожили террориста.
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Видео ликвидации показал на своей странице в Facebook боец ООС Александр Гром. "С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, бьет далеко, точно и не дает никаких шансов. Нефиг шастать!", — написал он.
Ранее в сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР".
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