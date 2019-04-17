На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС возле сел Широкино и Пески

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

С начала текущих суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заметила вертолеты РФ над российско-украинской границей

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС). Так, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Согласно данным штаба ООС, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».

Там оккупанты открывали огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле села Николаевка; из минометов калибра 82 мм - в районе села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды неподалёку от населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Лебединское и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Новоселовка Вторая.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.