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На видео попало, как украинский снайпер ликвидировал российского пулеметчика на Донбассе

10:55, 17 апреля 2019
Война
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В сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР". 

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Кадры на своем YouTube-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Видео подписано: "Воин ОС ужалил российского пулеметчика".

"На этот раз на Донецком направлении, адекватно ответив на провокации, снайпер ОС ужалил пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в "200 бригаде", — прокомментировал он ролик.

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Азов", которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, уничтожили вражескую БМП-1.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#снайпер