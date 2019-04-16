Оккупанты на Донбассе формируют «Казачьи» части для подавления протестов граждан - разведка

На руководящие должности в создаваемых подразделениях незаконных вооруженных формирований, куда входят и ранее раненые и контуженые боевики, назначаются кадровые офицеры ВС РФ.

Командование российско-оккупационных войск на востоке Украины создает так называемые «Казачьи формирования» для силового реагирования на «массовые нарушения порядка» жителями оккупированного Донбасса.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

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«Российское оккупационное командование, под видом необходимости повышения уровня внутренней безопасности и защиты так называемых «конституционных прав граждан», усиливает возможности так называемых «силовых структур» по осуществлению репрессивных мер против населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, для обеспечения силового реагирования на массовые нарушения общественного порядка и подавление акций протеста, ускорено проведение мероприятий по формированию и доукомплектованию личным составом отдельных так называемых «казачьих» частей в составе 1 и 2 АК ВС РФ», - сказал Гуцуляк.

Пресс-секретарь Минобороны отметил, что укомплектование этих структур осуществляется преимущественно за счет ранее обученного мобилизационного резерва и лиц, которые ограничено пригодны к военной службе вследствие полученных ранений и контузий во время боевых действий в составе российских оккупационных войск.

«Общая координация деятельности указанных «казачьих формирований» осуществляется под управлением так называемого «Всевеликого войска Донского» (Ростов-на-Дону, РФ). Кроме того, на руководящие должности в создаваемых частях назначаются кадровые офицеры ВС РФ», - добавил Гуцуляк.