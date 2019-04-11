Бойцы ООС в ответ на вражеские обстрелы уничтожили одного боевика, еще шестерых ранили

Сегодня в результате обстрела Водяного один украинский военный получил ранение.

За прошедшие сутки, 10 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Враг обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Опытное, Пески, Павлополь, Каменка, Широкино, Авдеевка, Новозвановка, Станица Луганская.

Во время обстрелов 10 апреля двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 10 апреля один оккупант был уничтожен, шестеро – ранены", - сообщили в штабе ООС.

Сегодня, 11 апреля, боевики из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников в районе Водяного. В результате обстрела один военнослужащий ранен.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что ТКГ готовится 18 апреля во время видеоконференции объявить режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.