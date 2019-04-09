КПВВ "Гнутово" на Донбассе возобновило работу

Пропуск людей восстановили с 7:00.

Сегодня на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области с 07:00 возобновлен пропуск лиц через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В то же время на КПВВ "Марьинка" продолжает действовать режим "красный" из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора. Пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлен.

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Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Отмечается, что за минувшие сутки через КПВВ проследовало 27,9 тысячи человек и 2,7 тысячи транспортных средств. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/55; "Новотроицкое" – 10/60; "Гнутово" – 20/20.

Раньше открытия пункта пропуска "Гнутово" было запланировано на 8 апреля, однако впоследствии его перенесли на сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения в Донецкой области был закрыт на реконструкцию 5 апреля.

Кроме того, 5 апреля боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. В связи с инцидентом на пункте объявили режим "красный" и прекратили пропускные операции.