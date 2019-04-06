цей матеріал доступний українською

Два КПВВ на Донбассе не работают

11:20, 06 апреля 2019
Война
53 0
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" не работают / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы в субботу.

"Напомним, что КПВВ "Гнутово" закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля", - отмечают пограничники.

Читайте такжеСнайпер боевиков ранил украинского военного на КПВВ "Марьинка"

Кроме того, с пятницы по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка".

"Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно", - говорится в сообщении.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

Напомним:

5 апреля снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ "Марьинка", в результате чего ранен военнослужащий. Поэтому пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" временно приостановили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КПВВ#КПВВ Гнутовопогода в Донецке