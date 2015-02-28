В Донецком аэропорту обнаружены еще несколько тел - ОБСЕ

Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии, передает ТСН.

В отчете ОБСЕ сказано, что, по словам боевиков, они нашли останки 10 украинских военных. При этом представители ОБСЕ видели 2 тела в форме и мешки, в которых, по словам боевиков, были останки еще троих солдат.

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"Командир "ДНР" сказал, что останки 10 украинских солдат были восстановлены. Он показал два тела в форме с отличиями и мешки, содержащих тела троих украинских солдат", - говорится в сообщении.

Боевик "ДНР" заявил преставителям ОБСЕ, что останки будут переданы в морг Донецка, а оттуда их передадут украинской власти.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики заявили, что нашли под завалами Донецкого аэропорта 30 тел "киборгов".