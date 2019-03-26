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Двое украинцев продавали газ из России боевикам "ДНР" (фото)

18:13, 26 марта 2019
Война
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В Харькове задержали двоих уроженцев Донецкой области, которые наладили схему поставок сжиженного газа из России боевикам «ДНР» / фото ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» через противоправные поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Согласно сообщению, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес двое уроженцев Донецкой области, которые переехали в Харьков.

«С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР». С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике», - говорится в сообщении.

фото ssu.gov.ua

Отмечается, что правоохранители задержали двоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Теги: #ДНР#Россия#газ