Боевики пускают пыль в глаза силам АТО ложным отводом вооружения – Тымчук

08:00, 27 февраля 2015
Война
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Несмотря на заверения главарей террористов «ЛНР» и «ДНР» об отводе значительной части тяжелых вооружений от разграничительной линии на Донбассе, эти заявления не соответствуют действительности.

REUTERS

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«На 26.02, по данным группы ИС, российско-террористическими войсками было отведено лишь порядка 10-15 % от указанной численности вооружений. Причем отвод вооружений террористами производится не на оговоренные Минскими договоренностями расстояния, а с тем расчетом, чтобы вернуть их на исходные позиции в течении 30-40 минут», - пишет Тымчук.

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Он также отмечает, что на протяжении последних суток боевики и российские войска неоднократно нарушали режим перемирия – зафиксировано порядка 30 обстрелов.

«Обстрелы фиксируются в основном из стрелкового оружия. Из ствольной артиллерии противник обстрелял позиции украинских войск в районе н.п.Опытное, Водяное, Пески», - добавил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, силы АТО начали отвод артиллерии калибром 100 мм по всей линии фронта, за этим наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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