Боевики перекрыли газ для сел на контролируемой Украиной территории - Москаль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По словам Москаля, в Луганской области газовые сети строились без учета нынешней ситуации, которая привела к установлению линии разграничения огня и разделения области на две части. Поэтому в ряд населенных пунктов, контролируемых Украиной, газопровод ведет со стороны оккупированных территорий.

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"После того, как Российская Федерация начала поставлять газ в так называемую "Луганскую народную республику" через газоизмерительные станции Прохоровка и Платово (не контролируются Украиной), и требовать оплаты за газ от Украины, боевики перекрыли газоснабжение в ряде прифронтовых сел на контролируемой Украиной территории, выставив на газораспределительных станциях вооруженную охрану", - отметил Москаль.

Таким образом Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Крымское, Нижнее, Светличное, Тошковка и некоторые другие населенные пункты остались без газа. Чтобы обеспечить эти села газом, придется за счет областного бюджета проводить новую линию газопровода в обход оккупированных территорий.

В связи с этим Москаль обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с предложением не включать объемы газа, которые потребляли названные населенные пункты, в счет оплаты "Газпрома", а также вычесть из этой оплаты сумму, необходимую для строительства новой линии газопровода в обход оккупированных территорий.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «в соответствии с контрактом купли-продажи газа, который действует между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», с 16.00 19 февраля 2015 года «Газпром» поставляет газ в Украину, в частности через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово» в объеме 12 млн. куб. м в сутки».

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что не будет оплачивать счет «Газпрома» за поставки природного газа в зону АТО, о начале которых 19 февраля заявил глава российского газового монополиста Миллер, поскольку направление поставок российского газа в Украину, согласно действующему контракту, регулируется исключительно заявкам "Укртрансгаза".

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» поставляет газ на оккупированный Донбасс за счет Украины по контракту 2009 года.

«Нам стало известно, что с ссылкой на якобы повреждения газопроводов со стороны Киева энергоснабжение, газоснабжение несколько дней назад было прекращено. Одновременно «Газпром» выполняет контракт, подписанный еще в 2009 году, и дополнения к нему с октября прошлого года. В полном соответствии с этим контрактом в рамках доплаченных денежных средств поставляет газ в Украину в объемах, которые Украине нужны. В этих контрактах указаны и те пункты пропуска (на территории Донбасса, контролируемого российскими военными боевиками ЛНР и ДНР)», - заявил Путин.

По его словам, «мало того, что там (на оккупированных территориях - УНИАН) голод, и без того ОБСЕ констатировала, что там гуманитарная катастрофа, да еще и газоснабжение отключить! Это как называется? Это уже геноцидом попахивает».