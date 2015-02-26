За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции военных - пресс-центр АТО
За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции и населенные пункты на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в четверг, 26 февраля, на странице Facebook.
"За сутки бандиты 7 раз обстреляли позиции сил АТО и мирные населенные пункты из стрелкового оружия, дважды из танков и один раз из минометов. Также зафиксировано два боевых столкновения, во время которых штурмовые действия противника было отражены", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в пресс-центре уточнили, что ночь в зоне АТО была неспокойной лишь на Донецком направлении.
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"Здесь с 22 до 23 часов ночи вблизи шахта Бутовка террористы безуспешно атаковали позиции украинских воинов. А с 23:45 почти час враг обстреливал населенный пункт Пески из стрелкового оружия", - рассказали в пресс-центре.
Больше нарушений режима прекращения огня ночью не зафиксировано. Без обстрелов ночь прошла на Мариупольском, Луганском и Дебальцевском направлениях.
Вместе с тем, согласно сообщению, на протяжении 25 февраля враг 7 раз применял беспилотники для ведения разведывательных действий в районе Мариуполя и один раз у Старого Айдара, что в Луганской области.
В пресс-центре также подчеркнули, что несмотря на провокации украинские военные продолжают удерживать позиции, соблюдают положения режима прекращения огня и применяют оружие лишь в ответ.