За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции военных - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в четверг, 26 февраля, на странице Facebook.

"За сутки бандиты 7 раз обстреляли позиции сил АТО и мирные населенные пункты из стрелкового оружия, дважды из танков и один раз из минометов. Также зафиксировано два боевых столкновения, во время которых штурмовые действия противника было отражены", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-центре уточнили, что ночь в зоне АТО была неспокойной лишь на Донецком направлении.

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"Здесь с 22 до 23 часов ночи вблизи шахта Бутовка террористы безуспешно атаковали позиции украинских воинов. А с 23:45 почти час враг обстреливал населенный пункт Пески из стрелкового оружия", - рассказали в пресс-центре.

Больше нарушений режима прекращения огня ночью не зафиксировано. Без обстрелов ночь прошла на Мариупольском, Луганском и Дебальцевском направлениях.

Вместе с тем, согласно сообщению, на протяжении 25 февраля враг 7 раз применял беспилотники для ведения разведывательных действий в районе Мариуполя и один раз у Старого Айдара, что в Луганской области.

В пресс-центре также подчеркнули, что несмотря на провокации украинские военные продолжают удерживать позиции, соблюдают положения режима прекращения огня и применяют оружие лишь в ответ.