Сегодня боевики четыре раза нарушили режим тишины - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Около 10.30 и 17.00 из танка боевики обстреляли Широкино, что на Мариупольском направлении. Кроме того, недалеко от Донецкого аэропорта по поселку Пески преступники вели огонь из стрелкового оружия. А около полудня там бандформирования неудачно пытались штурмовать наши позиции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБойцы АТО уничтожили технику боевиков в ответ на обстрел ими ШирокиноВблизи Дебальцево и на Луганщине обстрелов за день не зафиксировано.

Также в пресс-центре АТО рассказали о высокой активности вражеских беспилотников.

"В то же время, по оперативным данным, противник накапливает войска на Мариупольском направлении, и продолжает провокации украинских войск", - сказано в сообщении.