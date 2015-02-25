Сегодня боевики четыре раза нарушили режим тишины - пресс-центр АТО

18:44, 25 февраля 2015
Война
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Сегодня террористы четыре раза нарушали режим «Тишина».

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Около 10.30 и 17.00 из танка боевики обстреляли Широкино, что на Мариупольском направлении. Кроме того, недалеко от Донецкого аэропорта по поселку Пески преступники вели огонь из стрелкового оружия. А около полудня там бандформирования неудачно пытались штурмовать наши позиции", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре АТО рассказали о высокой активности вражеских беспилотников.

"В то же время, по оперативным данным, противник накапливает войска на Мариупольском направлении, и продолжает провокации украинских войск", - сказано в сообщении.

Post by Пресс-центр АТО.

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