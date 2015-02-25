Минобороны: командиром "Айдара" является Пташник, а не Мельничук

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности в ведомстве пояснили, что Сергей Мельничук был уволен с должности командира батальона в связи с избранием депутатом Верховной Рады.

"На основании приказа Министра обороны Украины от 21.11.2014, согласно части шестой пола 20 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», части четвертой статьи 5 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», пунктов 31, 151 Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины подполковника Сергея Мельничука, командира 24 батальона освобожден от занимаемой должности и прикомандирован к Верховной Рады Украины с оставлением на военной службе", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБывший командир батальона "Айдар" взял на себя "преступление" СавченкоВ соответствии с приказом командира военной части А1314, которой подчинен 24-й батальон, к временному исполнению обязанностей по вакантной должности командира батальона приступил подполковник Евгений Пташник, пояснили в министерстве.

"Таким образом, позиционирование подполковника Сергея Мельничука как командира 24-й батальона противоречит требованиям официальных документов и является дезинформацией общества", - сказано в сообщении.