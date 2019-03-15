Боевики вчера ударили из запрещенного оружия: силы ООС ответили уничтожением вражеской БМП

Потерь среди украинских защитников нет.

14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли в районе населенного пункта Богдановка.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия – вблизи поселка Майское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 82 мм – возле села Катериновка.

Потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 14 марта один оккупант ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты противника БМП-1.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отмечают в штабе.