"ДНР" теряет сторонников: за два месяца полиции сдались 10 боевиков (фото)

Всего с начала года полицейские разоблачили 35 участников незаконных вооруженных формирований.

С начала года украинским полицейским сдались 10 участников незаконных вооруженных формирований.

Среди них как те, кто стоял у истоков оккупации в 2014 году, так "новые кадры", которые уже сейчас подались в террористы, но вернулись разочарованные, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отмечается, что большинство из них уже давно покинули ряды террористов и просто устали скрываться от полиции. Некоторых экс-наемников, которые не выдержали жизни в "республике", правоохранители выводили через линию разграничения путем спецопераций.

"Одним из них стал 48-летний житель Авдеевки. Мужчина пополнил ряды боевиков, попав к ним в плен. Там его использовали в качестве рабской силы и вынуждали укреплять блокпост. Его земляк также сбежал из террористической армии и устроился на предприятие в родном городе", - говорится в сообщении.

Также среди тех, кто сдался полиции - дежурные блокпостов, агитаторы, работники исправительных колоний и мужчина, который охранял обломки сбитого Боинга.

В полиции напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Всего с начала года полицейские выявили 35 участников незаконных вооруженных формирований. Большинству грозит до 8 лет лишения свободы.