Украинский военный рассказал о пребывании в плену боевиков: "воды давали по ведру в сутки на 10-15 человек"

Днепродзержинский военный Юрий Лазаренок рассказал о пребывании в плену у боевиков, пишет местное издание "События",

"Они говорят, что нет никакой Украины: все восточнее Львова - Россия, остальное - Галичина, родина бандеровцев", - передает настроения террористов ЛНР и российских наемников днепродзержинец, полгода пробывший "личным военнопленным Дремина".

Бронетранспортер, в котором Юрий был наводчиком-оператором, подбили кумулятивным снарядом. Водитель погиб, а контуженый наводчик плохо помнит, как выбрался из машины. Голова раскалывалась от боли, из уха и пробитой осколком руки лилась кровь. Солдат вскоре потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что вокруг враги. Так августовским днем 50-летний солдат из Днепродзержинска Юрий Лазаренок попал в плен к террористам на Луганщине, в районе Константиновки.

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"Меня сразу избили какие-то казаки, - рассказывает Юрий. - Потом, правда, оказали медпомощь". Пленного привезли в шахтерский город Стаханов, в здание горотдела милиции, где находилась "народная милиция ЛНР".

"Они шутили: ты, мол, первый укроп, который дошел до Стаханова", - вспоминает боец.

Юрия поместили в камеру изолятора временного содержания в здании горотдела: "Воды давали по ведру в сутки на 10-15 человек. Это на все нужды - питье, мытье, туалет... Вода была грязная, мы фильтровали ее через бутылку, набитую ватой. Вонь и грязь невыносимые! Кормили раз в день пресной баландой и перловой либо ячневой кашей на воде. Крупа, видимо, из российской гуманитарной помощи - прелая, с плесенью. Даже сигареты были заплесневелые - я такого никогда не видел!"

Обитатели ИВС были самые разные: уголовники, просто местные жители, которых бросили сюда по подозрению в сочувствии украинской власти, по доносу соседей ради сведения старых счетов или чтобы отобрать имущество: "У них там 37-ой год - все друг на друга стучат, отбирают бизнес, машины, жилье... Бандитизм и мародерство - на каждом шагу, местные уже сами в шоке! Кто выехал, может назад не возвращаться - квартиру разграбят и присвоят сепары".

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Заключенных гоняли на принудительные работы: разгружать боеприпасы, рыть окопы: "Казаки смеются: мол, нам доходяги не нужны, нужны крепкие зэки как дармовая рабсила!"

Юрия перевели в отдельную камеру, сказали, что держат для обмена как "личного военнопленного Дремина". Под Новый год к нему подселили Сергея Коноплицкого, бывшего заместителя полевого командира боевиков по кличке "Бэтмен": "Там и другие сидели сепары - за непокорность, наверное. Они говорили, что россияне берут все под свой контроль, неудобных боевиков устраняют..."

Обиженный на бывших товарищей по оружию Коноплицкий много рассказал соседу по камере: "Если осенью среди боевиков была примерно треть россиян, то зимой их стало три четверти. Это, в основном, профессиональные военные. Они формально увольняются из армии РФ и едут к нам воевать как наемники. Эти делают основную работу, потом прячутся, а местные боевики позируют и дают интервью российским журналистам". Много среди россиян безработных из глубинки, которые говорят, что дома нет работы - все места заняли таджики. Вот и едут на заработки в Украину... Российские наемники получают до 500 долларов в неделю, местные - 400-460 долларов в месяц, делится Юрий информацией, полученной от других сидельцев.

Как его освободили, Юрий не говорит - нельзя пока что: "Выкрали как Муссолини..." Рассказал лишь, что его родным о нем сообщили местные. Родственники знали, что Юрий может быть в плену - еще в августе боевики разместили в сети видеоролик "Бандеровец из Днепродзержинска" с пленным Лазаренком.

Освобожденного вывезли в Старобельск, оттуда он через Харьков добрался до Днепропетровска.

Дома сразу заболел простудой, пошел в больницу. Там цеховой врач (Юрий работал на ДМКД) его не узнал. "Меня сейчас многие не узнают, - грустно улыбается солдат. - Говорят - от тебя осталась половина..."

Повидаться с вернувшимся из плена отцом приехал на несколько дней сын Юрия, который тоже служит в АТО. Наводчиком-оператором БТР, как и отец.

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В планах освобожденного - поправить здоровье: "Направляют в госпиталь на обследование. Мало ли какую заразу мог там подхватить - зэки кругом, антисанитария..."

Что будет делать дальше, Юрий еще не знает: "Будет накаляться обстановка, пойду дальше воевать".