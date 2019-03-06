В Харьковской области на коленях простились с молодым военным, погибшим в Иловайском котле (видео)

Руслана и еще шестерых ребят его роты так и не нашли после боев за Иловайск.

В Чугуеве простились с солдатом 92-й бригады Русланом Дейнеко, который погиб во время боев за Иловайск в 2014 году. Проститься с защитником Украины, кроме военных побратимов, пришли близкие и родственники.

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Он входил в состав экипажа самоходной артиллерийской установки, в которую 27 августа 2014 года попала вражеская мина. Руслан получил не совместимое с жизнью ранение.

Его тело не смогли сразу эвакуировать из-за усиливающихся артиллерийских обстрелов боевиков. Руслана и еще шестерых ребят его роты так и не нашли после боев за Иловайск.

Руслану на момент смерти было 20 лет. Вскоре после этого была уничтожена почти вся техника 92-й бригады.

Больше четырех лет Руслан Дейнеко числился без вести пропавшим. Его мама Аурика Дейнеко постоянно его искала и отказывалась верить в смерть сына. После ряда экспертиз ДНК его тело удалось идентифицировать и передать родителям. До этого погибший боец был похоронен как неизвестный солдат под Запорожьем.