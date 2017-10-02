В Харькове похоронили погибшего под Иловайском бойца (фото, видео)

24-летнего бойца Алексея Затылюка перезахоронили в Харькове через три года после смерти. Парня три года считали пропавшим без вести, передает местное издание Status quo.

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Командир отделения 2-го батальона специального назначения "Донбасс" погиб 29 августа 2014 под Иловайском. Идентифицировать его тело удалось благодаря экспертизе ДНК.

"Теперь он вернулся на родную землю. Похоронили бойца на Аллее героев АТО городского кладбища. На похоронах присутствовали родные Затылюка, его сослуживцы и друзья, представители общественных организаций, волонтеры", - отметили в Нацгвардии.