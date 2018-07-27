Украинские военные поисковики работают над идентификацией 85 тел погибших на Донбассе

В целом с 2014 года поисковикам удалось вывезти из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных.

Военные поисковики пытаются идентифицировать 85 тел погибших на территории Донбасса, почти половина из них – военнослужащие.

Об этом рассказал "Украинской правде" координатор гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200" подполковник Михаил Котелевский.

"Из 85 тел, которые сейчас пытаются идентифицировать, почти у половины есть совпадения по ДНК-экспертизами с родственниками. Это пропавшие без вести военнослужащие. Мы предполагаем, кто именно. Уже нужно начинать работать с семьями", – говорит Котелевский.

В целом, с 2014 года поисковикам удалось вывезти из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных.

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По словам подполковника, сейчас представители гражданского сектора "ЭВАКУАЦИИ 200" продолжают работу на оккупированных территориях, хотя не так часто, как в 2014 году.

Это происходит совместными усилиями представителей гражданского сектора с противоположной стороны и Красного Креста.

На уточнение, работают именно сейчас поисковики работают на оккупированной территории, Котелевский ответил:

"Нет. Они отработали в июне. Нашли еще одного человека. Сейчас обсуждаем и согласовываем информацию, чтобы остатки передали нам. Мы предполагаем, кто это. Это не военнослужащий, но он имел проукраинскую позицию и оказывал гуманитарную помощь нашим военным. Обстоятельства, при которых он там оказался, я бы не хотел озвучивать".

Как сообщал УНИАН, ранее Геращенко рассказала о зверствах в ОРДЛО: украинских пленных пытали, били по голове и насиловали.