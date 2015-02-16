Боевики задержали группу российских военных, которые обстреливали Донецк (радиоперехват)

Глава МВД Арсен Аваков обнародовал данные перехвата, которые свидетельствуют о причастности задержанных к обстрелам города, сообщается на сайте МВД.

В частности, 15 февраля, после объявления перемирия с 00.00 часов, состоялись телефонные разговоры между боевиками о факте задержания членов диверсионно-разведывательной группы. В ее состав входили военнослужащие Российской Федерации, а сами члены ДРГ причастны к обстрелам Донецка.

Читайте такжеСБУ перехватила разговор, в котором боевики "ДНР" признаются в обстреле Донецка"Слушайте очередной перехваченный разговор сепаратистов - это не пропаганда специально обученных псевдожурналистов - это правда сегодняшнего дня: "Дантист" делится с товарищами "Борисом" и "Лысым" своим удивлением... Хочу лишь заметить, что речь идет о перемирии - как его понимают террористы", - подчеркнул Аваков.