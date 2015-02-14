Контрразведка обезвредила ДРГ, в которую входил предатель присяги из Крыма и известный террорист "Гном"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, среди задержанных - главарь этой группы диверсантов по кличке «Гном».

«Известно, что боевик «Гном», который является заместителем и фактически «правой рукой» главаря «Гиви», вместе с подельниками издевался над пленными защитниками Донецкого аэропорта. Отснятые российскими журналистами кадры, на которых «Гном» и другие террористы демонстративно бьют украинского героя-киборга, стали для мирового сообщества еще одним доказательством преступлений, которые совершают террористы на украинской земле», - подчеркнули в СБУ.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщил в Facebook советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, среди захваченных боевиков - гражданин Российской Федерации Евгений Степурко и крымский военный Януш Козак, изменивший присяге и перешедший на сторону оккупантов.

Козак - бывший срочный военнослужащий береговой охраны Феодосии среди первых изменил присяге и получил российский паспорт.