Боевики таки вывели пленных киборгов на улицы Донецка (фото, видео)

16:42, 22 января 2015
Политика
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Пленных киборгов из Донецкого аэропорта повели по улицам города.

парад / @pandenik

Террористы устроили "парад пленных", таким образом пытаясь обмануть жителей и рассказать им, что киборги виноваты в обстрелах Донецка.

парад / @pandenik

"Пленных 17 украинских военнослужащих, взяты в плен в аэропорту  Донецка,  ведут под конвоем по  улице Куйбышева Донецка", - пишет в twitter @pandenik.

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