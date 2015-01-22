Боевики таки вывели пленных киборгов на улицы Донецка (фото, видео)

Террористы устроили "парад пленных", таким образом пытаясь обмануть жителей и рассказать им, что киборги виноваты в обстрелах Донецка.

"Пленных 17 украинских военнослужащих, взяты в плен в аэропорту Донецка, ведут под конвоем по улице Куйбышева Донецка", - пишет в twitter @pandenik.

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Киборгов привели к Уралу и заставили грузить гробы с погибшими.