Боевики таки вывели пленных киборгов на улицы Донецка (фото, видео)
16:42, 22 января 2015Политика
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Пленных киборгов из Донецкого аэропорта повели по улицам города.
Киборгов ведут по улицам Донецка / @pandenik
Террористы устроили "парад пленных", таким образом пытаясь обмануть жителей и рассказать им, что киборги виноваты в обстрелах Донецка.
@pandenik
"Пленных 17 украинских военнослужащих, взяты в плен в аэропорту Донецка, ведут под конвоем по улице Куйбышева Донецка", - пишет в twitter @pandenik.
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