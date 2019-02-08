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Во Львове попрощались с погибшим на Донбассе замкомандира добровольческого батальона ОУН (видео)

18:35, 08 февраля 2019
Война
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Похоронили воина на Лычаковском кладбище / Скриншот

54-летний Николай Рудник погиб 4 февраля в зоне проведения ООС, сообщает "5 канал".

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Защищать Украину Николай Рудник пошел в 2017 году. Служил в составе добровольческого батальона, в частности в 8-й автосанитарной роте. Был заместителем командира.

Родился Рудник в Каменка-Бугском районе на Львовщине. Был членом Конгресса украинских националистов, активным участником Майдана.

Попрощаться с погибшим героем пришли более сотни людей. Похоронили Николая Рудника на Лычаковском кладбище.

Как сообщалось, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого.

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Теги: #смерть#Донбасс#Львов