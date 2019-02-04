Операция "Расплата": сокрушительный удар ВСУ на Донбассе попал на видео

Операция украинских воинов заняла по времени 10-12 минут, рассказал волонтер.

Накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого.

Видео операции "Расплата" опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Луганская область. Операция "Відплата". Полная версия. Не мы ведь начинали. Бригада только-только недавно зашла на эти позиции. Еще до конца даже не изучили весь район. 25 января 19-го года оккупанты из ПТУРа ( противотанковый гранатомет ) подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены", - рассказал он.

"Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящееся в районе н.п. Золотое... Вся работа проходила настолько незаметно, что противник там себя чувствовал очень спокойно и вольготно", - делится волонтер подробностями операции украинских воинов.

Мысягин обратил внимание, что зенитка находилась в абсолютно бестолково сделанном капонире, установленная в кузове грузовика - наверно, с нее снег не счищали с начала зимы. А маскировочные сети отсутствуют напрочь.

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"А сам командный пункт - это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Такое себе, окупационно-хозяйское состояние, всех находившихся там. Командный пункт был изучен как говорится: "вдоль и поперек", - отметил он.

Тогда была уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ.

"Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их, кстати, в сводках не было. Два автомобиля, скорее всего, тоже восстановлению не подлежат... Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом", - добавил волонтер.

Из 12-14 человек, находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек. Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" командный пункт прошит полностью, пишет Мысягин.

"Операция заняла по времени 10-12 минут. Командный пункт полностью выведен из строя. Ликвидированные и раненные доставлены в ближайший морг и больницу. Вся уничтоженная техника эвакуировалась ночью тягачами. На следующее утро все воронки закрыты досками и ветками", - подвел Мысягин итоги операции на Донбассе.

Как ранее сообщал пресс-центр штаба ООС, бойцы уничтожили плавучий бронетранспортер террористов на Донбассе.