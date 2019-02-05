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Оккупанты попытались ответить на уничтожение их командного пункта на Донбассе - волонтер (видео)

17:20, 05 февраля 2019
Война
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Боевики планировали провокацию против ВСУ / Фото amurburg.ru

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Как написал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, оккупанты в ответ за уничтоженный командный пункт в районе н.п. Золотое попытались накрыть позиции 54-й бригады.

"В итоге под их провокацию папала миссия "ОБСЕ", - говорится в сообщении волонтера.

Как ранее сообщал Юрий Мысягин, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Также он опубликовал видео операции "Расплата".

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Теги: #Донбасс#боевики#волонтер#украинские военные