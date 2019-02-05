Оккупанты попытались ответить на уничтожение их командного пункта на Донбассе - волонтер (видео)
17:20, 05 февраля 2019Война
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Под провокацию боевиков в районе Золотого попала миссия ОБСЕ.
Боевики планировали провокацию против ВСУ / Фото amurburg.ru
Террористы на Донбассе попытались ответить украинским военным на уничтожение их командного пункта.
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Как написал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, оккупанты в ответ за уничтоженный командный пункт в районе н.п. Золотое попытались накрыть позиции 54-й бригады.
"В итоге под их провокацию папала миссия "ОБСЕ", - говорится в сообщении волонтера.
Как ранее сообщал Юрий Мысягин, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Также он опубликовал видео операции "Расплата".
Операция "Расплата" на Донбассе
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