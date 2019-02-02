Оккупанты обстреляли автобус ритуальной службы в поселке под Мариуполем

Зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса, лишь чудом пули не задели пассажиров, отмечают в СЦКК.

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданский автобус ритуальной службы в поселке Чермалык под Мариуполем.

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Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), говорится на странице пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения продолжаются.

«Коварные действия российско-оккупационных войск несут смертельную опасность мирному населению. Так, сегодня, в 12:30 в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах «Ритуальные услуги», - сообщили в СЦКК.

Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников.

При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. «Лишь чудом пули не задели пассажиров», - отметили наблюдатели.

«По прибытии на кладбище гроб с покойником и троих гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Уже после этого нелюди еще продолжили некоторое время обстреливать кладбище», - рассказали в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. «Боевики продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права», - отметили в СЦКК.