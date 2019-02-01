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ВСУ способны дать отпор агрессору на Донбассе, каждый его обстрел не остается без ответа – Наєв

11:08, 01 февраля 2019
Война
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ВСУ способны дать отпор агрессору, говорит Наев / фото Лана Борисова, Facebook

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что ВСУ в полной мере способны дать отпор агрессору, каждый его обстрел на Донбассе не остается без ответа.

Об этом он сообщил в интервью «Голосу Украины», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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«Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению», - заявил он.

По словам командующего ОС, в частности, армия постоянно проводит учения по подготовке к ведению боевых действий.

Наев заметил, что количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил.

«Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил», - подчеркнул он.

Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал о ключевых признаках подготовки России к полномасштабной агрессии против Украины.

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Теги: #Донбасс#ООС