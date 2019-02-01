ВСУ способны дать отпор агрессору на Донбассе, каждый его обстрел не остается без ответа – Наєв

По словам командующего, армия постоянно проводит учения по подготовке по ведению боевых действий и выполнению других задач.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что ВСУ в полной мере способны дать отпор агрессору, каждый его обстрел на Донбассе не остается без ответа.

Об этом он сообщил в интервью «Голосу Украины», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Читайте такжеПоявилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

«Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению», - заявил он.

По словам командующего ОС, в частности, армия постоянно проводит учения по подготовке к ведению боевых действий.

Наев заметил, что количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил.

«Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил», - подчеркнул он.

Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал о ключевых признаках подготовки России к полномасштабной агрессии против Украины.