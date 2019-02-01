ВСУ способны дать отпор агрессору на Донбассе, каждый его обстрел не остается без ответа – Наєв
Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что ВСУ в полной мере способны дать отпор агрессору, каждый его обстрел на Донбассе не остается без ответа.
Об этом он сообщил в интервью «Голосу Украины», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Читайте такжеПоявилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе
«Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению», - заявил он.
По словам командующего ОС, в частности, армия постоянно проводит учения по подготовке к ведению боевых действий.
Наев заметил, что количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил.
«Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил», - подчеркнул он.
Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал о ключевых признаках подготовки России к полномасштабной агрессии против Украины.