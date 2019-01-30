Россия разместила ракеты в Крыму и наращивает наступательные группировки войск у границы Украины - МОУ

Россия милитаризирует Крымский полуостров, в том числе с размещением ракетных комплексов, что является угрозой для восточноевропейских стран.

Россия наращивает наступательные группировки войск у границы Украины и размещает ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму, что угрожает странам Восточной Европы.

Как сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства, об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время визита в Германию в ходе встречи с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

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В частности, Петренко проинформировал немецкую сторону о ситуации, связанной с политикой безопасности вокруг Украины, состоянии оборонной реформы, главных достижениях и основных приоритетах сотрудничества с ФРГ, НАТО и ЕС на ближайшую перспективу.

«Глава украинской делегации подробно ответил на вопросы немецкой делегации, в частности, касавшиеся ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе, которая характеризуется наращиванием наступательных группировок вблизи государственной границы Украины и милитаризацией Крымского полуострова, в том числе с размещением ракетных комплексов, что является угрозой для восточноевропейских стран», - говорится в сообщении.

Кроме того, Петренко проинформировал об акте открытой военной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе и введении Украиной в ответ военного положения в отдельных местностях, основных результатах действия этого правового режима.