В ДонОГА заявили о связи обстрела боевиками Краматорска и завтрашних переговоров в Минске

Об этом Кихтенко заявил сегодня на пресс-конференции, сообщается на сайте ОГА.

По словам Кихтенко, обстрелом другая сторона переговорного процесса пытается давить на Украину.

Губернатор не исключил возможности любых попыток посеять панику среди жителей мирных городов Донецкой области накануне и в день переговоров в Минске.

Вместе с тем Кихтенко выразил надежду, что переговоры в Минске все же будут конструктивными, и на востоке Украины наконец установится мир.

Читайте такжеПеред обстрелом Краматорска силы АТО сбили российский беспилотник в окрестностях города

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.30 Краматорск было подвергнуто артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня, совершенный с территории, которая контролируется незаконным военными формированиями.

Удар был нанесен по штабу антитеррористической операции, а также жилым кварталам центральной части города.

Кихтенко сообщил, что из Горловки по Краматорску боевики выпустили из РСЗО «Смерч» 32 ракеты.

По последним данным, в результате обстрела Краматорска погибли восемь мирных жителей, ранены 63 человека.

Справка УНИАН. На 11 февраля в Минске запланирована встреча в «нормандском формате» президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина по урегулированию ситуации на Донбассе.