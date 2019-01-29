Журналист рассказал о нищете на оккупированном Донбассе (фото)

Жители оккупированного Донбасса готовы обменять любые вещи на еду.

Уровень нищеты жителей оккупированного Донбасса зашкаливает, считает журналист Денис Казанский.

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"Про нынешний уровень жизни в ОРДЛО можно судить по подобным объявлениям", - написал он в Twitter и опубликовал ряд объявлений, в которых жители Донбасса готовы обменять любые вещи на еду.

Ранее журналист Денис Казанский опубликовал видео с автовокзала в оккупированном Луганске. На нем видно толпу людей, которые хотят попасть в подконтрольную Украине Станицу Луганскую.