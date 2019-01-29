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Журналист рассказал о нищете на оккупированном Донбассе (фото)

10:08, 29 января 2019
Война
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Журналист показал фото объявлений / фото twitter.com/den_kazansky

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"Про нынешний уровень жизни в ОРДЛО можно судить по подобным объявлениям", - написал он в Twitter и опубликовал ряд объявлений, в которых жители Донбасса готовы обменять любые вещи на еду. 

Ранее журналист Денис Казанский опубликовал видео с автовокзала в оккупированном Луганске. На нем видно толпу людей, которые хотят попасть в подконтрольную Украине Станицу Луганскую.

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Теги: #Донбасс