Журналист рассказал о нищете на оккупированном Донбассе (фото)
10:08, 29 января 2019Война
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Жители оккупированного Донбасса готовы обменять любые вещи на еду.
Журналист показал фото объявлений / фото twitter.com/den_kazansky
Уровень нищеты жителей оккупированного Донбасса зашкаливает, считает журналист Денис Казанский.
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"Про нынешний уровень жизни в ОРДЛО можно судить по подобным объявлениям", - написал он в Twitter и опубликовал ряд объявлений, в которых жители Донбасса готовы обменять любые вещи на еду.
Ранее журналист Денис Казанский опубликовал видео с автовокзала в оккупированном Луганске. На нем видно толпу людей, которые хотят попасть в подконтрольную Украине Станицу Луганскую.
Про нынешний уровень жизни в ОРДЛО можно судить по подобным объявлениям. pic.twitter.com/dBlytC8SoC— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2019
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