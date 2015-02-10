Пенитенциарная служба потеряла связь с колонией №23 (Чернухино)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины сообщает, что Чернухинская исправительная колония управления в Луганской области (№ 23) на протяжении последних нескольких недель неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, в результате чего была разрушена основная часть жилых, бытовых и административных объектов, а также инженерно-технических средств охраны учреждения.

Учитывая активизацию боевых действий в районе дислокации указанного учреждения, ГПтС Украины решался вопрос эвакуации осужденных и персонала из Чернухинской исправительной колонии в учреждения других регионов.

Вместе с тем, по информации руководства колонии, представители незаконных вооруженных формирований категорически отказывались предоставить безопасный «коридор» для вывоза осужденных из Чернухино и угрожали уничтожением конвоя и колонны автотранспорта.

Во время очередной попытки эвакуировать осужденных 7 февраля 2015 года колонна двигалась в направлении пгт. Чернухино, была обстреляна террористическими группировками близ г. Дебальцево. В результате обстрела один бронеавтомобиль был поврежден, в связи с чем эвакуационные мероприятия было приостановлено, а колонна вынуждена была вернуться обратно.

«В настоящее время связь с учреждением отсутствует, выяснить местонахождение осужденных, а также достоверные данные о раненых и погибших не представляется возможным. Персоналом ДКВС совместно с органами МВД Украины принимаются меры по задержанию осужденных, которые покинули территорию учреждения.

Читайте такжеКоридоры для эвакуации мирных жителей из Дебальцево и Авдеевки закрытыВ течение последних нескольких дней в Артемовское учреждение исполнения наказаний управления ГПтС Украины в Донецкой области (№ 6) сотрудниками правоохранительных органов были доставлены 23 человека, которые отбывали наказание в Чернухинской исправительной колонии (№ 23)», - сообщили в ГПтС .

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля заявила, что два населенных пункта на подконтрольной украинской власти территории Луганской области - Чернухино и Троицкое (Попаснянский район) - куда раньше можно было заехать только через Дебальцево Донецкой области, в результате боевых действий оказались полностью отрезанными от внешнего мира.

Сегодня, 10 февраля, в пресс-службе Москаля сообщили, что боевики так называемой «ЛНР» и российские наемники захватили часть поселка Чернухино.

По данным пресс-службы, местные жители сообщают, что в поселке Чернухино продолжаются уличные бои между украинскими силовиками с одной стороны и боевиками и российскими военными с другой.

«В Чернухином расположена колония строгого режима, где в мирное время содержалось около тысячи осужденных за тяжкие преступления. Большую часть осужденных удалось вывезти до начала активных боевых действий, но в колонии остались еще 375 человек», сообщили в пресс-службе Москаля.

За последние несколько дней в колонию неоднократно попадали артиллерийские снаряды, ограда повреждена во многих местах, коммуникации и корпуса разрушены, многие осужденные разбежались, в колонии осталось только 10 охранников, но охранять осужденных они не могут через постоянные боевые действия и обстрелы. Попытка вывезти охранников и их семьи из Чорнухиного закончилась ничем - бронированные «КрАЗ» и автобус взорвали на подступах к поселку.