Британия передала украинским военным помощи на $1,9 млн

10:18, 10 февраля 2015
Война
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Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины материально-техническую помощь на $1,9 млн.

Британия передала помощь украинским солдатам / mil.gov.ua

Об этом сообщает сайт Минобороны. Среди переданной помощи кевларовые шлемы, бронежилеты, спальные мешки и групповые аптечки для боевых машин.

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Большая часть гуманитарной помощи уже направлена в подразделения, в частности, бойцам 93-й бригады.

"В сложившейся ситуации, международная поддержка для Украины является очень важной. Особенно актуальна переданная утепленная одежда для бойцов в зоне АТО", - отметил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и помощь правительства Великобритании.

Напомним, в ближайшее время Великобритания передаст украинским Вооруженным силам 75 тыс. т дизельного топлива.

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