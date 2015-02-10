Британия передала украинским военным помощи на $1,9 млн

Об этом сообщает сайт Минобороны. Среди переданной помощи кевларовые шлемы, бронежилеты, спальные мешки и групповые аптечки для боевых машин.

Читайте такжеВеликобритания передала миссии ОБСЕ в Украине 10 бронированных машин (фото, видео)

Большая часть гуманитарной помощи уже направлена в подразделения, в частности, бойцам 93-й бригады.

"В сложившейся ситуации, международная поддержка для Украины является очень важной. Особенно актуальна переданная утепленная одежда для бойцов в зоне АТО", - отметил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и помощь правительства Великобритании.

Напомним, в ближайшее время Великобритания передаст украинским Вооруженным силам 75 тыс. т дизельного топлива.