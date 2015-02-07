Британия должна модернизировать потенциал ядерного сдерживания - министр обороны

Об этом в комментарии Reuters сказал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, пишет Украинская правда.

Фэллон выразил обеспокоенность тем, что российские военные планировщики вероятно "снизили порог" на использование ядерного оружия.

По его словам, в ответ на модернизацию Россией своей ядерной мощи Великобритания должна восстановить свой потенциал ядерного сдерживания.

Говоря о возможности поставки оружия в Украину, глава Минобороны Британии критически отнесся к такой идее.

"Поставки оружия в Украину только приведут к эскалации конфликта",- отметил он.

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"Великобритания поддерживает новый этап деятельности лидеров Германии и Франции, направленный на прекращение конфликта на востоке Украины", - добавил министр.

Однако, по его словам, территория, захваченная сепаратистами после подписания Минского протокола, "ни в коем случае" не должна быть признана, даже если будет достигнута договоренность о новом перемирии.

Напомним, в январе истребители королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon поднялись на перехват двух российских бомбардировщиков.

По информации СМИ, один из них - бомбардировщик Ту-95 - нес ядерное оружие на борту.