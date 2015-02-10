ИС: боевики оттеснили украинских военных по нескольким направлениям

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, со вчерашнего утра боевики перешли к активным наступательным действиям. "Удары украинской артиллерии по районам сосредоточения и путям выдвижения ударных тактических групп противника лишь оттянули начало атак и дали частичный эффект. Не смотря на понесенные потери (порядка 11 единиц боевой техники и несколько десятков уничтоженных боевиков), они одновременно на двух участках попытались сначала взять под огневой контроль трассу Артемовск-Дебальцево, а затем, с подходом главных сил, перерезать пути снабжения к Дебальцево", - написал Димтрий Тымчук.

Он сообщил, что в результате таких действий, "противник смог оттеснить украинские войска по нескольким направлениям, в частности, заняв позиции в районе Логвиново". "Украинская артиллерия нанесла последовательно два массированных огневых удара по позициям боевиков в данном районе, однако в результате наблюдался лишь частичный отход разрозненных групп боевиков.

Кроме этого, Дмитрий Тымчук сообщил, что украинские войска также нанесли ряд ударов по позициям боевиков в районе Углегорска и Новогригоровки, также с частичным эффектом.