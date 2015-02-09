В штабе АТО не подтвердили информацию о перекрытии боевиками коридора до Дебальцево

Об этом сообщает ТСН.

"Я не могу подтвердить эту информацию", - заявил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах.

В то же время он добавил, что на этом участке "трассы жизни", по которой бойцам в районе Дебальцево поставляют оружие и технику, "продолжаются новые столкновения".

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"Однако украинская артиллерия держит эту трассу в зоне огневого поражения. Это означает, если там подойдет вражеская техника - мы ее можем уничтожить", - подчеркнул Стельмах.

Ранее 9 февраля начальник пресс-центра АТО также уверял, что украинские военные контролируют трассу на Дебальцево, однако обстрелы со стороны боевиков продолжаются почти круглосуточно.