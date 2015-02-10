Украинские военные отступили на 4 км от позиций близ Чернухино - ОБСЕ

Об этом говорится в очередном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 9 февраля, передает ТСН.

Наблюдатели в своих данных ссылаются на украинского генерал-майора из Центра контроля и координации.

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Члены террористической группировки "ЛНР" со своей стороны заявили миссии ОБСЕ, что без согласования с другими участниками конфликта эвакуировали 200 жильцов Чернухино на оккупированную боевиками территорию. Куда именно были эвакуированы жители села, террористы не сообщили.

Также в "ЛНР" заявили, что конвой с эвакуированными жителями якобы попал под обстрел и трое мирных жителей были ранены. "Но эта информация не может быть независимо проверена наблюдателями ОБСЕ", говорится в сообщении.