Украинские военные отступили на 4 км от позиций близ Чернухино - ОБСЕ
Вооруженные силы Украины были отброшены на 4 км в районе Чернухино, которое находится в 8 км на восток от Дебальцево.
Об этом говорится в очередном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 9 февраля, передает ТСН.
Наблюдатели в своих данных ссылаются на украинского генерал-майора из Центра контроля и координации.
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Члены террористической группировки "ЛНР" со своей стороны заявили миссии ОБСЕ, что без согласования с другими участниками конфликта эвакуировали 200 жильцов Чернухино на оккупированную боевиками территорию. Куда именно были эвакуированы жители села, террористы не сообщили.
Также в "ЛНР" заявили, что конвой с эвакуированными жителями якобы попал под обстрел и трое мирных жителей были ранены. "Но эта информация не может быть независимо проверена наблюдателями ОБСЕ", говорится в сообщении.