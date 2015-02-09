Ярош объяснил взрыв в Донецке: украинская артиллерия уничтожила "Грады" боевиков
00:00, 09 февраля 2015Война
33908 0
Украинская артиллерия уничтожила 20 вражеских "Градов" и машины с боекомплектами к ним.
В Донецке прогремел мощнейший взрыв / скриншот
Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Дмитрий Ярош.
Так Ярош пояснил информацию о мощном взрыве в Донецке, который вызвал панику у местных жителей.
Читайте такжеВ Донецке прогремел мощный взрыв, ударная волна прошла по всему городу (видео)
"Некоторое время назад отлично сработала наша арта по скоплению российско-террористических БМ 21 и автомобилей с БК к ним. По предварительной информации уничтожено 20 вражеских "Градов", 30 машин с БК, около 200 террористов. Взрыв вызвал панику в Донецке", - написал нардеп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter