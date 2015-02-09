Ярош объяснил взрыв в Донецке: украинская артиллерия уничтожила "Грады" боевиков

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Дмитрий Ярош.

Так Ярош пояснил информацию о мощном взрыве в Донецке, который вызвал панику у местных жителей.

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"Некоторое время назад отлично сработала наша арта по скоплению российско-террористических БМ 21 и автомобилей с БК к ним. По предварительной информации уничтожено 20 вражеских "Градов", 30 машин с БК, около 200 террористов. Взрыв вызвал панику в Донецке", - написал нардеп.